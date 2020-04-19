BM Libya Destek Bürosu: "Sağlık merkezlerine son 4 ayda 9 saldırı yapıldı"
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Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel

BM Libya Destek Bürosu: "Sağlık merkezlerine son 4 ayda 9 saldırı yapıldı"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Koordinasyon Bürosu, son 1 yılda Libya'da sağlık merkezlerine 23 saldırı düzenlendiğini, bunlardan 9'unun son 4 ayda gerçekleştiğini bildirdi.

19.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:10
BM Libya Destek Bürosu:

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Koordinasyon Bürosu, son 1 yılda Libya'da sağlık merkezlerine 23 saldırı düzenlendiğini, bunlardan 9'unun son 4 ayda gerçekleştiğini bildirdi.

BM Libya Destek Koordinasyon Bürosunun sosyal medya hesabından, başkent Trablus'ta son günlerde hastaneleri hedef alan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırının faillerine değinilmeyen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık sektörünü hedef alan tek bir saldırı bile çok fazla. (Trablus'un) Ayn Zara Mahallesi'ndeki özel bir hastane ve Tarik eş-Şuk'ta bir hastane bombalandı. Libya'da (Hafter milislerinin başkente yönelik saldırısının başladığı) Nisan 2019'dan bugüne dek 23 sağlık merkezi bombalandı, 80 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Sadece 2020'de yaşanan 9 olayda 5 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı."

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Birleşmiş Milletlerden "insani ateşkes" önerisi yapılmıştı

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirmişti.

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

UMH askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra, hastaneler de hedef alınmıştı.

Kaynak: AA

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