BM, libya'daki olayları inceleyecek BM, Libya'daki olayları incelemek için komisyon kurdu.

BM, Libya'daki olayları incelemek için komisyon kurdu. Uzmanlar delil toplayarak ihlalleri belirleyecek. BM, Libya'daki olayları araştırmak için harekete geçti. Libya'daki gelişmeleri araştırmak için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyona, bağımsız ve tarafsız uzmanlara atanacak. Bölgedeki insan hakları yasalarına yönelik ihlal ve suistimaller belgelenecek. Delil toplayan komisyon, araştırmalarına uzun süre devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA