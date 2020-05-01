BM, Libya'da taraflardan sükunet çağrılarını fırsat olarak değerlendirmelerini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSML), Libya'da taraflara askeri operasyonların durması için sükunet çağrılarını fırsat olarak değerlendirmeleri ve (5+5) ortak askeri komisyon görüşmelerine yeniden başlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSML), Libya'da taraflara askeri operasyonların durması için sükunet çağrılarını fırsat olarak değerlendirmeleri ve (5+5) ortak askeri komisyon görüşmelerine yeniden başlanması çağrısında bulundu.

UNSML, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, tüm taraflardan gerçek bir ateşkesin gerçekleşmesi ihtimallerini tehdit eden kışkırtıcı açıklamalardan ve çalışmalardan sakınılmasını istedi.

Taraflara askeri operasyonların durması için sükunet çağrılarını fırsat olarak değerlendirmeleri ve (5+5) ortak askeri komisyon görüşmelerine yeniden başlanması çağrısında bulunulan açıklamada, Libya'da daimi ateşkesin garantisinin yalnızca çekişen tarafların iyi niyetlerine bağlı olmadığı, uluslararası toplumun barış ve güvenliğin gerçekleştirilmesi ve bunları koruması için çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Libya hükümetine bağlı askeri birliklerin son dönemdeki başarılı operasyonları sonucu darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler büyük hezimete uğramaya başlamıştı. Kontrolü altındaki birçok noktayı bir bir kaybeden Hafter, tek taraflı olarak tüm askeri operasyonları durdurduğunu ilan etmişti.

Kaynak: AA