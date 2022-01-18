BM: Libya'da seçimlerin en kısa sürede yapılması konusuna bağlılığımızı sürdürüyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'daki tüm tarafların kapsamlı bir çalışmaya katılmaları ve mümkün olan en kısa süre içinde seçimlerin icrası için çalışma konusuna bağlı olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'daki tüm tarafların kapsamlı bir çalışmaya katılmaları ve mümkün olan en kısa süre içinde seçimlerin icrası için çalışma konusuna bağlı olduklarını söyledi.

Williams, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır'daki temasları çerçevesinde Kahire'de diyaloğa katılan Libyalılarla düzenlediği birçok toplantıda, söz konusu katılımcıların ülkede uzun geçiş sürecinin artık ulusal seçimlerle bitirilmesi çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Kahire'de Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile de görüş alışverişine işaret eden Williams, bu bağlamda Libya'da kapsayıcı siyasi süreci destekleme konusunda komşu ülkelerin önemine vurgu yaptı.

Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği ziyaretinde, Genel Sekreter Ahmed Ebul Gayt ile de Libya konusunu ele aldığını ifade eden Williams, BM Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen siyasi yol haritasının uygulanmasında bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, Temsilciler Meclisinde dün yaptığı konuşmada, ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için yaştan dolayı yeni seçmenlerin listelere eklenmesi amacıyla en az 6 aylık hazırlık sürecine ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak TM ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.