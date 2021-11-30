BM, Libya'da seçimlere ilişkin davaların engellenmesinden rahatsız

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ), ülkede özellikle seçimlere ilişkin şikayetlere bakan yargıçlara ve yargı mensuplarına karşı yürütülen tehdit ve korkutma işlemlerine ilişkin artan raporlardan dolayı büyük bir rahatsızlık duyulduğunu açıkladı.

UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Libyalıların demokratik haklarını güvenlik ve onur içinde yerine getirmelerine engel olan, seçim çalışmalarının nezahetine halel getiren tüm uygulamaları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sebha İstinaf Mahkemesi'nin kapalı tutulması ve yargıya yönelik sürdürülen tehditlerin büyük endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde yapılacak seçimlerdeki adayların şikayetlerinin görüleceği davaları karara bağlayacak yargıçların görev yerlerine gelmesinin engellendiği ve tehdit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, seçimler için hukuki işlemleri yerine getirecek adayların ve yargıçların güvenliğini sağlamayla sorumlu güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

UNSMIL açıklamasında, Libyalıları, temsilcilerini seçme hakkından mahrum edecek herhangi bir davranıştan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu 24 Kasım'da başkanlık seçimleri için 73 adaydan oluşan ön listeyi açıklamıştı. Başkanlık seçimi için 98 kişinin başvuruda bulunduğu süreçte Yüksek Seçim Komisyonu, aralarında Seyfulislam Kaddafi'nin de dahil olduğu 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Hafter milislerinden bir grubun, 25 Kasım'da Seyfulislam Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesine karşı avukatı tarafından sunulacak temyiz başvurusunu bozmak için Sebha Mahkemesine baskın düzenlediği belirtilmişti.

UNSMIL tarafından yapılan açıklamada ise Sebha'da mahkemeye yapılan saldırı haberler inden duyulan rahatsızlık belirtilerek, seçimle ilgili her türlü şiddetin kınandığı aktarılmıştı.

AA - Son Dakika Haberleri

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