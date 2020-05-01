BM Libya'da savaşan taraflara 'ateşkes görüşmelerine başlayın' çağrısı yaptı
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BM Libya'da savaşan taraflara 'ateşkes görüşmelerine başlayın' çağrısı yaptı

BM Libya'da savaşan taraflara 'ateşkes görüşmelerine başlayın' çağrısı yaptı
01.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:05

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da savaşan Mareşal Halife Hafter ve başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) ateşkes görüşmelerine yeniden başlamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da savaşan Mareşal Halife Hafter ve başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) kalıcı ateşkese varılması için görüşmelere yeniden başlamaya çağırdı.

BM Libya Misyonu'nun açıklamasında "kalıcı bir ateşkes için Askeri Komisyon'un sözcüleri gerekirse videokonferansla yeniden görüşebilir" ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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