BM, Libya'da bulunan toplu mezarlar için soruşturma çağrısı yaptı
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BM, Libya'da bulunan toplu mezarlar için soruşturma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da ordunun milislerden temizlediği Terhune kentinde bulunan toplu mezarlara ilişkin "soruşturma yapılması" çağrısında bulundu.

BM, Libya'da bulunan toplu mezarlar için soruşturma çağrısı yaptı
11.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:32

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da ordunun milislerden temizlediği Terhune kentinde bulunan toplu mezarlara ilişkin "soruşturma yapılması" çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlediği başta Terhune olmak üzere diğer bölgelerde en az 8 toplu mezar bulunduğu hatırlatılarak, kurumun bu gelişmeyi "dehşet verici" olarak kayıt altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Libyalı makamlardan, bulunan toplu mezarlara ilişkin "etkili ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi" istendi.

BM nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine bağlı Adalet Bakanlığının, bu toplu mezarları incelemek için komite kurma kararı almasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu komite üyelerine "kurbanların kimliklerinin belirlenmesi, ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması ve bedenlerinin yakınlarına teslim edilmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca UNSMIL'in, Libya hükümetine ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Hafter'in terk ettiği Terhune'de bulunan toplu mezarlar

Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 5 Haziran'da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. Ordu güçleri operasyon kapsamında bütün batı sahil şehirlerini, stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ve Batı Dağı'ndaki bölgeleri ele geçirmişti.

Ordunun Terhune kentini milislerden arındırmasının ardından, şehirde çok sayıda insan hakları ihlallerine rastlanmıştı.

Libya emniyet makamları, şehirdeki bir hastanede "aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı bazıları başlarından vurularak infaz edilmiş 106 ceset" bulunduğunu açıklamış, ilerleyen günlerde de şehrin çevresindeki bir konteynerin içinde çok sayıda ceset bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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