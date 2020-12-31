BM Libya'da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını önerdi
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BM Libya'da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını önerdi

31.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:00
BM Libya'da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını önerdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını teklif etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını teklif etti.

Guterres, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için gereken adımlar ve ateşkesi denetleme mekanizması kurulmasına yönelik ara raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu.

AA muhabirinin ulaştığı raporda Guterres, BM Güvenlik Konseyine Libya'da ateşkesi denetleyecek bir mekanizma kurulmasını önerdi.

Guterres, Libya'da 5+5 ortak askeri komitenin de mekanizma üzerinde anlaştığını ve BM'den uluslararası gözlemciler konusunda destek talep ettiğini bildirdi.

Libya Ateşkesi Denetleme Mekanizmasının (LCMM) ilk olarak üç noktada Bin Cevad ve Sirte arasında 155 kilometrelik alanda, Ebu Gureyn ve Sirte arasında 132 kilometrelik alanda ve Sukne ile Sirte arasında 277 kilometre alanda faaliyet göstereceği belirtilen raporda, mekanizmanın ülkede yeni birleşik bir otorite sağlanana kadar 5+5 ortak askeri komiteye rapor vereceği belirtildi.

5+5 ortak askeri komitenin Libya'ya BM gözetiminde silahsız ve üniformasız uluslararası gözetmenler konuşlandırılmasını istediği ifade edilen raporda, ateşkesi denetleme mekanizmasında Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliğinden gözetmenler olacağı kaydedildi.

Raporda, uluslararası denetçilerin Libyalı taraflara ateşkesin sağlanması, yabancı savaşçıların ülkeden geri çekilmesi, mayın ve diğer patlayıcıların kaldırılması konularında destek vereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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