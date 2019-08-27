BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 40 kişinin kayıp ya da ölmüş olabileceğini açıkladı.
27.08.2019 22:30
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu kaybolan en az 40 kişinin hayatlarından endişe ettiklerini açıkladı.
BMMYT Sözcüsü Charlie Yaxley, yaklaşık 40 kişinin kayıp ya da hayatını kaybetmiş olabileceğini belirterek, yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com