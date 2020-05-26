BM, Kuzey ve Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açılmasını "ateşkes ihlali" saydı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM, Kuzey ve Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açılmasını "ateşkes ihlali" saydı

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore sınırında askerlerin karşılıklı ateş açmasını, Kore Savaşı'ndan (1950-1953) sonra yapılan "ateşkesin ihlali" olduğunu bildirdi.

BM, Kuzey ve Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açılmasını
26.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:49

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore sınırında askerlerin karşılıklı ateş açmasını, Kore Savaşı'ndan (1950-1953) sonra yapılan "ateşkesin ihlali" olduğunu bildirdi.

UNC'den yapılan açıklamada, Koreler arası silah atışmasına yönelik çok uluslu özel bir ekip tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmaya, Güney Kore ordusunun tam iş birliğiyle destek verdiği, Kuzey Kore'nin ise vakaya yönelik bilgi vermesi yönünde yapılan davete resmi bir cevap vermediği aktarıldı.

Soruşturmada, Kuzey Kore'nin 4 el ateş ederek, Güney Kore'nin de karşı ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin olayda kasten mi yoksa kazara mı ateş açtığının belirlenemediğine de dikkat çekildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, Seul hükümetinin, UNC'nin Kuzey Kore'ye soruşturma yapmadan bir sonuca ulaşmasından üzüntü duyduğu vurgulandı.

Güney Kore'ye ait askeri karakola 3 Mayıs'ta ateş edilmişti

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 3 Mayıs'ta iki ülke arasında bulunan Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) bulunan Güney Kore'ye ait bir askeri karakola birkaç el ateş edildiğini, kısa süre sonra da Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığını açıklamıştı.

Olayın ardından Seul yönetimi, Kuzey Kore'ye protesto mesajı göndermiş ve konuya ilişkin açıklama yapmaya davet etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Haber
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Haber
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası...
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Serdar Ortaç Hande Ataizi
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Ramazan
Şu an buradasınız: BM, Kuzey ve Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açılmasını "ateşkes ihlali" saydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 20:52:26. #1.15#
title