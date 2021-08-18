BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun...

BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.