BM: Küresel ekonomi koronavirüs nedeniyle yüzde 1 daralabilir
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Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Güncel

BM: Küresel ekonomi koronavirüs nedeniyle yüzde 1 daralabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi.

01.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:56
BM: Küresel ekonomi koronavirüs nedeniyle yüzde 1 daralabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanından açıklanan raporda, virüs salgını nedeniyle karantina ve hareket kısıtlamalarının giderek arttığına; bunun özellikle ticaret, eğlence ve ulaşım gibi fiziksel etkileşim gerektiren sektörleri vurduğuna dikkat çekildi.

Raporda, salgın nedeniyle küresel ekonominin yaklaşık yüzde 1 daralabileceği belirtildi.

İşsizlik oranı sert bir şekilde artabilir

Kısıtlamaların yılın üçüncü çeyreğine uzatılması ve gelir ve harcamaların mali önlemlerle desteklenmemesi halinde dünya ekonomisinin daha fazla küçülebileceği uyarısı yapılan raporda, işletmeler gelir kaybettikçe işsizliğin de sert bir şekilde artabileceği ifade edildi.

Raporda, ekonomik krizin boyutunun da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ne kadar süreceğine ve büyük ekonomilerin faaliyetlerine ve mali önlemlere bağlı olduğu kaydedildi.

Sağlık harcamalarına öncelik verilmeli

Virüsün yayılmasının kontrol altına alınması için sağlık harcamalarına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanan raporda, salgından en fazla etkilenen hanelere gelir desteği verilmesine yönelik ekonomik teşvik paketinin ise büyük bir ekonomik kriz olasılığını azaltabileceği ifade edildi.

Acil ve cesur önlemler alınmalı

Raporda ayrıca sadece salgını kontrol altına almak ve hayat kurtarmak için değil aynı zamanda salgına karşı en savunmasız toplumları ekonomik yıkımdan korumak ve ekonomik büyüme ve finansal istikrarı sürdürmek için acil ve cesur önlemlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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