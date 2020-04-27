BM, Kovid-19 sonrası "yeni normal" için yol haritasını açıkladı Açıklaması
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BM, Kovid-19 sonrası "yeni normal" için yol haritasını açıkladı Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından "eski normale" dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

BM, Kovid-19 sonrası
27.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:56

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından "eski normale" dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

BM, salgın döneminde ekonomilerin toparlanabilmesi ve istihdamın korunmasına yönelik yol haritasını açıkladı.

Kovid-19'un tarihi bir ekonomik durgunluk ve rekor seviyelere ulaşan iş kayıplarına neden olduğu belirtilen açıklamada, yaşanan insani krizden ise en fazla yoksul ülkelerin etkilendiğine işaret edildi.

Kriz sonrası sosyal ve ekonomik iyileşme için olağanüstü uluslararası desteğe ve siyasi taahhütlere ihtiyaç duyulacağı vurgulanan açıklamada, "Toplumların ve ekonomilerin eski normalden daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğinin olduğu ve karbon nötr bir yola ihtiyacı var." denildi.

Eski normale dönüş olmayacağı ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Kriz sırasında ve sonrasında yapacağımız her şey, pandemi, iklim değişikliği ve karşılaştığımız diğer küresel zorluklar karşısında daha dirençli, daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeye odaklı olmalı." şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

Kaynak: AA

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