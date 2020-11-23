BM: Kovid-19 karantinalarına rağmen atmosferdeki karbondioksit oranı rekor seviyede
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BM: Kovid-19 karantinalarına rağmen atmosferdeki karbondioksit oranı rekor seviyede

23.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:06
BM: Kovid-19 karantinalarına rağmen atmosferdeki karbondioksit oranı rekor seviyede

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2018'de 407,8 ppm (milyon parça başına) olan atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonun, yeni rekorla 2019'da 410,5 ppm'e çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki karantina uygulamalarına rağmen artışın bu yıl da devam...

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2018'de 407,8 ppm (milyon parça başına) olan atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonun, yeni rekorla 2019'da 410,5 ppm'e çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki karantina uygulamalarına rağmen artışın bu yıl da devam edeceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşu WMO'nun yayımladığı yıllık Sera Gazı Bülteninde, iklim değişikliğinin ana unsurlarından atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun sanayi devrimi öncesi seviyeye kıyasla yüzde 148 yükseldiği aktarıldı.

Bültende, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2018'de milyonda 407,8 iken bu oranın, 2019'da milyonda 410,5 birime ulaştığı belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla pek çok ülkenin aldığı karantina önlemlerinin ve endüstriyel yavaşlamanın sera gazı yoğunluğunu ve hava kirliliğini azalttığı vurgulanan bültende, bu olumlu gelişmeye rağmen 2020'de karbondioksit seviyelerinin yükselmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.

Bültende, geçici tahminlere göre, 2020'de karbon emisyonlarında yüzde 4,2 ila 7,5 arasında azalma görüleceği aktarıldı.

WMO, bu miktarın sürekli olarak artan karbon emisyonlarında yalnızca küçük bir düşüş olduğuna vurgu yaptı.

Pek çok bilim insanı bu yıl salgın nedeniyle küresel uçuşların iptal edilmesiyle karbon emisiyonunda yıllık bazda en büyük azalmanın gerçekleşeceği tahmininde bunuyordu.

"Karbondioksit atmosferde yüzyıllarca kalıyor"

BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemiyle katılan WMO Atmosfer ve Çevre Araştırma Bölümü Şefi Oksana Tarasova, "Atmosferdeki CO2 yoğunluğu 1750 tarihinden bu yana birikmeye devam ediyor. Dolaysıyla, o zamandan beri atmosfere koyduğumuz her bir parça mevcut konsantrasyona şekil veriyor. Bu, dünyada bugünün olayı değil. İktisadi ve insani gelişmişliğin tüm tarihi bizi bu küresel 410,5 ppm'ye seviyesine götürdü." değerlendirmesinde bulundu.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas da "Karbondioksit atmosferde yüzyıllarca ve okyanusta ise daha da uzun süre kalıyor." uyarısı yaptı.

Örgütten 22 Nisan'da yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekilmiş, iklim değişikliğinin ise devam edeceği uyarısında bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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