BM, Kovid-19 ile mücadele için 10,3 milyar dolarla tarihinin en büyük yardım çağrısını yaptı
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BM, Kovid-19 ile mücadele için 10,3 milyar dolarla tarihinin en büyük yardım çağrısını yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede savunmasız ve düşük gelirli ülkelere destek için yaptığı yardım çağrısını 10,3 milyar dolara çıkararak tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu.

BM, Kovid-19 ile mücadele için 10,3 milyar dolarla tarihinin en büyük yardım çağrısını yaptı
17.07.2020 06:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:28

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede savunmasız ve düşük gelirli ülkelere destek için yaptığı yardım çağrısını 10,3 milyar dolara çıkararak tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu.

Salgının ve beraberinde getirdiği küresel ekonomik krizin yıl sonuna kadar 265 milyon kişiyi açlığa sürükleyeceği uyarısı yapan BM; Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'da 63 ülkede 250 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yaptığı açıklamada, G20 ülkeleri bir an önce yardım için harekete geçmezse virüsün sağlığa etkisinden çok daha yıkıcı boyutlarda insani trajediler yaşanacağı uyarısında bulundu.

Lowcock, salgının doğrudan ve dolaylı etkileri yüzünden son tahminlere göre önlenebilir hastalıklar nedeniyle her gün 6 bin çocuğun da ölme riski olduğuna dikkati çekti.

Savunmasız ve düşük gelirli ülkelere destek için 10,3 milyar dolar yardım çağrısı yapan Lowcock, zengin ülkelerin desteğinin yetersiz kaldığı ve harekete geçilmezse çok daha büyük felaketler yaşanacağı uyarısında bulundu.

BM, mart ayında ilk olarak yardıma muhtaç 40 ülkeye koronavirüs ile mücadelede destek için 2 milyar dolar yardım çağrısı yapmış, mayısta bu bu çağrıyı 6,7 milyar dolara çıkarmıştı.

Şimdiye kadar BM'nin yardım fonu için sadece 1,64 milyar dolar toplanabildi.

Kaynak: AA

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