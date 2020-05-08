BM: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı tsunami gibi büyüyor
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BM: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı tsunami gibi büyüyor

BM: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı tsunami gibi büyüyor
08.05.2020 07:04 | Son Güncelleme: 08.05.2020 07:04

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını artırdığı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını artırdığı uyarısında bulundu.

Guterres, yayımladığı video mesajında, "Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız ya da neye inandığımıza bakmıyor ama nefret, yabancı düşmanlığı, günah keçisi yapma ve korku tellallığı, tsunami gibi yayılmaya devam ediyor." dedi.

Koronavirüs nedeniyle online ortamlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının, antisemitik komplo teorilerinin ve Müslümanlara karşı saldırıların arttığına dikkati çeken Guterres, göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade etti.

Nefret virüsüne karşı toplumların bağışıklığı güçlendirilmeli

Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları aktivistlerinin ise hedef gösterildiğini belirten Guterres, "Nefret virüsüne karşı toplumlarımızın bağışıklığını güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Siyasetçilere ve liderlere toplumlarının her kesimiyle dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunan Guterres, sosyal medya şirketlerini ise ırkçı, kadın düşmanı ve diğer zararlı tüm içerikleri bu online platformlardan kaldırmaya davet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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