BM: Kovid-19 Afrika'da en az 300 bin can alabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BM: Kovid-19 Afrika'da en az 300 bin can alabilir - Haberler
Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Afrika, Güncel

BM: Kovid-19 Afrika'da en az 300 bin can alabilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika'da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

17.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:10
BM: Kovid-19 Afrika'da en az 300 bin can alabilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika'da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

Komisyon tarafından salgının ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan raporda, virüsün yayılımı kontrol altına alınsa dahi olumsuz ekonomik etkilerin kıta için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Kıtada büyük şehirlerde yaşayan insanların yüzde 56'sının aşırı kalabalık ve imkanların kısıtlı olduğu kenar mahallelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, sadece yüzde 34'lük bir kesimin en temel el yıkama olanaklarına sahip olduğu aktarıldı.

Raporda, salgını durdurmak için alınacak önlemlere bağlı olarak en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğine işaret edildi.

100 milyar dolara ihtiyaç var

Hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılaması için 100 milyar dolara ihtiyaç duyduğu belirtilen raporda, bu yıl kıta ekonomilerinin büyümelerinin yüzde 1,8 ile 3,1 arasında yavaşlamasının beklendiği vurgulandı.

Raporda, Afrika'nın iş gücünün yüzde 71'inin kayıt dışı olduğu hatırlatılarak, bu insanların evden çalışma imkanın olmadığı ve salgının 27 milyon insanı aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısı yapıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre (Africa CDC), kıta genelinde şu ana kadar 18 bin 333 vaka görülürken, 962 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Kalın, 'Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?' sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır...
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' isimli gemi geçti
İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ömer Çelik Saruhan Oluç Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Ebru Polat Halil Sezai Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: BM: Kovid-19 Afrika'da en az 300 bin can alabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 12:05:25. #1.14#
title