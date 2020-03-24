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Birleşmiş Milletler, Venezuela, Küba, İran, Güncel

BM koronavirüsle mücadele eden ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.

24.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:06
BM koronavirüsle mücadele eden ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, yazılı açıklamasında yaptırımlara maruz kalan İran, Venezuela, Küba, Kuzey Kore ve Zimbabve gibi ülkelerdeki sağlık sisteminin çökmesine engel olunmasının önemini vurguladı.

Yaptırımlara maruz kalan ülkelerin birçoğunun kırılgan veya zayıf sağlık sistemlerine sahip olduğuna dikkati çeken Bachelet, "İnsan haklarında ilerlemeler de bu sistemleri iyileştirmek için şarttır ancak bankaların yaptırımlara aşırı uyumu da dahil olmak üzere hayati tıbbi malzemelerin ithalatına yönelik engeller savunmasız toplumlara uzun süreli zararlar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ambargo ve yaptırımlara geniş ve pratik bir şekilde insani muafiyetler verilmesi gerektiğini belirten, Bachelet, "Bu kritik dönemde hem küresel halk sağlığı hem de bu ülkelerdeki milyonlarca insanın haklarını ve yaşamlarını desteklemek için sektörel yaptırımlar hafifletilmeli ya da askıya alınmalıdır. Küresel salgın şartlarında bir ülkenin tıbbi çabalarını engellemek hepimiz için riskin boyutunu artırır." ifadelerini kullandı.

Bachelet, hiçbir ülkenin yalnız başına küresel salgınla etkin mücadele edemeyeceğini vurgulayarak, tüm ülkelerin dayanışma, iş birliği ve özenle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ABD yaptırımları sürdürmekte ısrarlı

ABD yönetimi, İran, Venezuela, Kuzey Kore, Küba ve Zimbabve gibi ülkelere tek taraflı yaptırımlar uyguluyor.

Bu ülkelerin arasında Kovid-19 salgınından en çok İran etkilendi. İtalya, İspanya ve Çin'in ardından Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İran'da yetkililer, ABD'nin yaptırımlarının salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını açıklamıştı.

İran'da şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla geçen hafta Twitter'dan paylaşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise Tahran'a yönelik yaptırımların İran'a insani yardımları engellemediği ve yaptırımların sürdürüleceğini açıklamıştı.

Çin, Rusya ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkeler, koronavirüsle mücadeleyi sürdürebilmesi için İran'a tıbbi malzeme teminini zorlaştıran ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

ABD yönetiminin yaptırıma maruz kalan ülkelerin sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin ticari ilişkiler kurmaktan kaçınması bu ülkelerin sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatı yapmasını zorlaştırıyor.

İran'a şu ana kadar Çin, Türkiye, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yardımlar gönderilmişti.

Kaynak: AA

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