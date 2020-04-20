BM: Koronavirüs salgını sırasında mülteci kadın ve kızlar, cinsel taciz ve şiddet riski altında BM: Koronavirüs salgını sırasında kadın ve kızlar cinsel taciz ve zorla evlendirilme riski altında

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), koronavirüs salgını sırasında yerlerinden edilmiş kadın ve kızların, cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi. Ajans, kadınların ve kızların hayatta kalabilmek için rızalarının dışında cinsel ilişkiye ya da çocuk yaşta evliliğe zorlanabileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com