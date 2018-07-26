BM Koordinatörü Mladenov Gazze'de

İsrail ile Hamas arasında gerginlik sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un Gazze'ye geldiği bildirildi.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek bir süre önce Gazze'ye geldi." ifadesi kullanıldı.

Mladenov, birkaç saatlik ziyareti kapsamında önceki gün de Beyt Hanun'dan bölgeye ulaşmıştı.

İsrail'in dünkü saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuştu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam, İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.



İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı, bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu ifade edilmişti.

Kassam Tugayları'ndan "teyakkuz" talimatı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah, tüm askerlerine teyakkuza geçme talimatı verildiğini duyurmuştu.