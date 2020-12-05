BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e Filistin'de öldürülen çocuk için inceleme başlatması çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e Filistin'de öldürülen çocuk için inceleme başlatması çağrısı

05.12.2020 05:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 05:26
BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e Filistin'de öldürülen çocuk için inceleme başlatması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e inceleme başlatması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e inceleme başlatması çağrısında bulundu.

Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in bu kabul edilmez, korkunç olayla ilgili ivedilikle bağımsız bir şekilde inceleme yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

Çocukların uluslararası hukuka göre özel koruma hakkına sahip olduklarını hatırlatan Mladenov, şiddetten de korunmaları gerektiğini vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia ederken, Filistinli kaynaklar ise İsrail güçlerinin gösteriye müdahale sırasında Aliyye'yi gerçek mermiyle, 4 Filistinliyi de plastik mermiyle yaraladığını aktarmıştı.

Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Eskişehir'de, öldürülen kadınlar için 'Kelebekler Anıtı' açıldı
Son dakika haberi: Eskişehir'de, öldürülen kadınlar için 'Kelebekler Anıtı' açıldı
Hatay'da öldürülen kadınlar için fidan dikildi
Hatay'da öldürülen kadınlar için fidan dikildi
BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı
BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Beyonce Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Şehit Aralık Donald Trump Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e Filistin'de öldürülen çocuk için inceleme başlatması çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 05:27:03. #1.15#
title