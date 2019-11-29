BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüz binlerce sivilin güvenliğinden endişeli

29.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:08

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesindeki "ölümcül şiddet olayları" ve "kitlesel protesto gösterilerinin" ardından yüz binlerce sivilin güvenliğinden büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Kivu eyaletinin bu kısmındaki gerginlikler, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı 30 Ekim'de hükümet önderliğinde güvenlik operasyonu başlatılmasından bu yana tırmanıyor." ifadesini kullandı.

Silahlı grupların, bölgedeki sivilleri ve yerinden edilmiş kişileri hedef aldığını belirten Yaxley, Beni bölgesinde 2 Kasım'dan bu yana devam eden şiddet olaylarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yaxley, büyük çoğunluğu kadın ve çocuk binlerce kişinin yerinden edildiğini vurgulayarak, "Bölgede, yaklaşık 275 bin yerinden edilmiş sivil var ve bunlar devamlı güvensizlik ortamında silahlı grupların insafında kapana kısılmış durumda." diye konuştu.

Sözcü Yaxley, KDC'deki "ölümcül şiddet olayları" ve "kitlesel protesto gösterilerinin" ardından yüz binlerce sivilin emniyet ve asayişinden büyük endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

WFP faaliyetlerini askıya aldı

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel de toplantıda yaptığı açıklamada, "WFP, bölgedeki güvensizlik ortamı nedeniyle gıda yardımı da dahil Ebola ile mücadele faaliyetlerini askıya aldı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün KDC'nin doğusunda silahlı grupların düzenlediği saldırılarda, ülkede Ebola salgınıyla mücadele eden 4 sağlık çalışanının öldüğü, 5'inin de yaralandığını bildirmişti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil, bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Yönetim, ülkedeki BM askerlerini operasyona dahil etmemişti.

Kaynak: AA