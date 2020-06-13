BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi
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BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi

BİRLEŞMİŞ Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yasal yollarla ihraç edilse yaklaşık 2 milyon dolar gelir getirecek altınlarının kaçakçılık ağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai, Burundi, Ruanda ve Tanzanya'ya gittiği ortaya çıktı.

BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi
13.06.2020 05:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 05:12

BİRLEŞMİŞ Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yasal yollarla ihraç edilse yaklaşık 2 milyon dolar gelir getirecek altınlarının kaçakçılık ağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai, Burundi, Ruanda ve Tanzanya'ya gittiği ortaya çıktı.

AA muhabiri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kongo Demokratik Cumhuriyeti Yaptırım Komitesinin uzmanlar panelinin Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığını belgeleyen raporunu inceledi.

Rapora göre Kongo, bölgede teknoloji kullanılmadan el ile kazılarak çıkarılan altın madenciliğinin yapıldığı ülkelerin başında gelmesine rağmen, kaçakçılık yüzünden altın ihracatının en az olduğu ülke konumunda kalmaya devam etti.

Kongo'daki kaçak altın hacminin yasal işlem gören altın miktarından çok daha fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, panel, Kongo'daki altın kaçakçılığının bölgesel ve uluslararası rafinelere giden izini sürdü.

Bazı rafinerilerin aracı gibi davranıp, nakit ödemeler yapıp ve şirket ağları kullanarak altının mülkiyetini gizlemeyi ve bu şekilde tedarik zincirinin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı belirtilen raporda, altın ticareti yapanların resmi banka ağlarını kullanmaktan da kaçındığı ifade edildi.

Kongo'nun Ituri bölgesindeki Bunia kentinin altın ticareti ve kaçakçılığının merkezi olduğuna dikkat çekilen raporda, "8 grup her hafta 2 ila 3 kilogram altın satın aldı ve 2019'da Ituri'den en az 1100 kilogram altın satın alınarak Kongo dışına kaçırıldı, bu altınlar yasal olarak ihraç edilseydi 1,88 milyon dolar gelir getirebilirdi." denildi.

Güney Kivu bölgesinden kaçırılan altınlar ise yedi kaçakçının verdiği bilgiye göre Burundi, Ruanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Tanzanya'ya gitti.

Altınlar önce Bukavu kentinden Ruanda'da Kamembe Uluslararası Havalimanına, oradan da Birleşik Arap Emirliklerine gitti.

Dört altın kaçakçısı, raporda Dubai'deki gümrük yetkilileri ve alıcıların altınların menşeini sorgulamadığını ifade etti.

Rapora göre, Kongolu tüccarlar da satışı yapanların altının menşei hakkında verdiği bilgileri kontrol etmedi.

Birleşik Arap Emirliklerine bu yıl giden üç altın tüccarı da Dubai gümrük memurlarının altın ihracat belgesi olmayan satış makbuzlarını kabul ettiği bilgisini paylaştı.

Panelin incelediği ihracat ve gümrük belgelerinde ayrıca Ugandalı bir metal eritme şirketinin Kongo'nun kaçak altınlarıyla Dubai merkezli "PGR Gold Trading LLCry" şirketi ile altın ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Altınlar "African Gold Refinery Ltd" şirketi tarafından Uganda'dan Dubai'ye taşındı.

Uganda'daki metal eritme şirketinde çalışan Robert Ojuku 24 Ekim 2019'da Dubai'ye yapılan satış karşılığında elinde 1,2 milyon dolarla Uganda'ya geri döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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