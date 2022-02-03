BM, Kongo'da yerinden edilen sivillere yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, zorunlu göç eden sivillerin bulunduğu BM'ye bağlı kampa silahlı bir grubun düzenlediği ve en az 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BMMYK ve IOM'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, Kongo'nun Uganda sınırı yakınlarındaki Ituri eyaletine bağlı Djugu bölgesinde, 13 bini çocuk 20 binden fazla yerinden edilen sivile ev sahipliği yapan kampa 1 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterildi.

En az 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin de yaralandığı saldırının kınandığı açıklamada, çatışan taraflara uluslararası hukuk altında sorumluluklarını yerine getirme ve sivillerin hayatını koruma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, saldırının gerçekleştiği bölgede yaraları sarmak için acil insani yardım ekibi yollandığı ve bölgedeki yerel kuruluşlarla da irtibat halinde olunduğu kaydedildi.

Devlet dışı silahlı bir grup tarafından düzenlendiği bilinen saldırının, son 3 ay içinde aynı bölgedeki Drodo ve Tche kamplarına yapılanların ardından üçüncü saldırı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke içi ve dışından zorunlu göç eden 5,6 milyon kişinin yaşadığı Kongo'da, yerinden edilenlerin büyük çoğunluğu, ülkenin doğu eyaletleri Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika'da yaşıyor.

Ituri eyaletinde BM'ye bağlı kuruluşların gözetimindeki 60 kampta yaklaşık 230 bin kişi barınıyor.