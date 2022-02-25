BM, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına karşı çalışan komitenin süresini uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına karşı çalışan komitenin süresini uzattı

AA, Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
BM, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına karşı çalışan komitenin süresini uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla 1540 sayılı karar gereği faaliyet gösteren komitenin görev süresini uzattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla 1540 sayılı karar gereği faaliyet gösteren komitenin görev süresini uzattı.

BMGK, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 28 Nisan 2004'te nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların dağıtım araçlarının yayılmasını engellenmesi için alınan 1540 sayılı karar çerçevesinde çalışan komitenin süresini 30 Kasım'a kadar uzattığını duyurdu.

Devlet dışı aktörlerin ve özellikle terör örgütlerinin kitle imha silahlarını elde etmesine karşı faaliyet gösteren komitenin görev süresinin uzatılmasının oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu amaçla gerekli idari tedbirleri alması istenirken1540 sayılı kararın uygulama durumunun "kapsamlı bir incelemesinin tamamlanması ve Konsey üyelerine raporlanması" çağrısında bulunuldu.

BMGK'nın 1540 sayılı kararı, BM üyelerini devlet dışı aktörlere nükleer, kimyasal veya biyolojik silah satmaktan, bu silahların edinilmesi, dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, devredilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir şekilde destek sağlamaktan kaçınmaya zorluyor.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Kimyasal, Nükleer, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title