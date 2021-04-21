BM, Kıbrıslı tarafların Cenevre'deki görüşmelere "yaratıcı" fikirlerle gelmesini umuyor
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BM, Kıbrıslı tarafların Cenevre'deki görüşmelere "yaratıcı" fikirlerle gelmesini umuyor

BM, Kıbrıslı tarafların Cenevre'deki görüşmelere 'yaratıcı' fikirlerle gelmesini umuyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmelerine taraflarının "yaratıcı" fikirlerle gelmesini bekliyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmelerine taraflarının "yaratıcı" fikirlerle gelmesini bekliyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu toplantıyla taraflar arasında kalıcı bir çözümü müzakere etmek için ortak bir zemin olup olmadığının belirleneceğini söyledi.

AA muhabirinin, Genel Sekreter'in toplantı öncesi taraflara bir mesajı olup olmadığı sorusuna ise Dujarric, "Tarafların bu gayriresmi toplantıya yaratıcılıkla gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk ve Rum tarafları, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs toplantısında bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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