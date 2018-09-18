BM Kıbrıs Temsilcisi Tarafları Masaya Çağırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla bir araya gelen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs'ta tarafları müzakereler için masaya dönmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'taki taraflardan masaya dönerek görüşmelere katkı koyacak ve taraflar arasında güven arttıracak adımlar atmasını beklediğini söyledi. Spehar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Akıncı ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmenin BM Genel Kurulu öncesi rutin temaslar çerçevesinde olduğunu kaydetti.

"AY SONU NEW YORK'TAKİ GÖRÜŞME ÖNEMLİ" Genel Sekreterin Eylül'ün son haftasında New York'ta Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini hatırlatan Spehar, görüşmelerin mevcut durum ve muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti. Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmelerinde bir sonraki süreci konuştuğunu kaydeden Spehar, bir yıldan uzun bir süredir liderlerin Kıbrıs konusunda görüşme yapmadığını hatırlattı.

"AÇILIM LİDERLERE BAĞLI" Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs müzakerelerinden beklentisinin, tarafların müzakere masasını döndüğünü ve çözüm sürecine katkı koyacak güven arttırıcı adımlar attığını görmek olduğunu kaydetti. Spehar, Güvenlik Konseyi'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten rapor beklediğini, bu raporların beklentiler konusunda Güvenlik Konseyi'ne ipucu vereceğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi'nin çözüm için ortaya koyacağı çabaları desteklediğini kaydeden Spehar, ancak bir açılımın liderlere bağlı olduğunu söyledi.

(İHA)