BM Kıbrıs Danışmanı Lute, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile Görüştü

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs danışmanı Jane Hall Lute, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, "Anastasiadis ile Lute son derece kritik bir görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Prodromou, "Lute, yarın (KKTC Cumhurbaşkanı) Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra Anastasiadis ile yeni bir görüşme daha yapacak" diye konuştu.

Hedeflerinin en kısa zamanda müzakerelere yeniden başlamak olduğunu belirten Prodromou, istek ve kararlılık olursa, bir çözüme varacaklarını söyledi.

AKINCI İLE DE GÖRÜŞECEK

Rum sözcü ayrıca, Lute'nin, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili de bilgi verdiğini kaydetti. BM yetkilisi Lute, yarın KKTC'ye geçerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibiyle bir araya gelecek. Lute'nin, Rusya ile ABD arasında yaşanan Kıbrıs krizi sonrasında Ada'ya gelmesi de dikkat çekti. - Karahasan