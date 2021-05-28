BM: KDC'de yanardağ tehdidi 400 bin kişiyi yerinden etmiş olabilir
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BM: KDC'de yanardağ tehdidi 400 bin kişiyi yerinden etmiş olabilir

BM: KDC'de yanardağ tehdidi 400 bin kişiyi yerinden etmiş olabilir
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patlaması sonrası 400 bin kişinin evini terk etmiş olabileceği uyarısını yaparak acil yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patlaması sonrası 400 bin kişinin evini terk etmiş olabileceği uyarısını yaparak acil yardım çağrısında bulundu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yaptığı açıklamada, Nyiragongo Yanardağı'nın tekrar harekete geçebileceği korkusunun 280 bini çocuk, yaklaşık 400 bin kişinin yerinden olmasına yol açmış olabileceğini belirtti.

Patlama sonrası 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, lavların vurduğu Goma şehrindeki tahliye kararının uygun olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası kamuoyundan acil yardım istenilen açıklamada, bölgede koleranın yayılma riskinin bulunduğu ve çocukların acil korunma tedbirlerine ihtiyaç duydukları vurgulandı.

Dünyanın aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo, 22 Mayıs'ta faaliyete geçmişti.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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