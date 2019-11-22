BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı
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BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı

Birleşmiş Milletler'de 'katil robotlar' olarak da anılan otonom silahlara (LAWs) ilişkin uluslararası yasa düzenlemesi üzerinde ilerleme sağlayamadı

22.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:34
BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı

'Katil robotlar' olarak da anılan otonom silahlar (LAWs) için 'de (BM) uluslararası yasa düzenlemesi üzerinde ilerleme sağlanamadı.


Cenevre'de gerçekleşen Konvansiyonel Silahlar Kongresi'nde (CCW) LAWs başlığı altındaki çalışmalardan somut sonuç çıkmazken özellikle Avrupalı ülkelerin konuya ilişkin kendi düzenlemelerini oluşturmak ve bu standartların dünya genelinde kabul görmesi için özel bir çaba sarf ettikleri aktarılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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