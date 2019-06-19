BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.

BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et