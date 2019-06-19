BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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