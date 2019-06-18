BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.

BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et