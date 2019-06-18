BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak
Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.
Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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