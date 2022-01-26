BM: Kasaba ve şehirlerdeki çatışmalardan 50 milyondan fazla insan etkileniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, halihazırda dünyanın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlerdeki çatışmalardan 50 milyondan fazla insanın etkilendiğini söyledi.

Guterres, şehirlerdeki çatışmalarda sıkışan sivillerin nasıl korunacağına ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahlar kullanıldığında ölenlerin yüzde 90'ının şiddeti kışkırtmada hiçbir rol oynamadığını belirtti.

Dünyanın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlerdeki çatışmalardan 50 milyondan fazla kişinin etkilendiğine işaret eden Guterres, bu çatışmaların siviller için kısa ve uzun vadeli yıkıcı zararlarının olduğunu söyleyerek, birçok mağdurun ömür boyu sakatlık ve ağır psikolojik travma ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Guterres, geçen yıl Gazze'de İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sırasında çok sayıda okul ve sağlık tesisinin hasar gördüğünü ve yaklaşık 800 bin kişinin şebeke suyuna erişiminin kesildiğini belirtti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Mayıs 2021'de, bir okulun önünde meydana gelen bombalı saldırıda çoğu kız 90 öğrencinin öldüğünü ve 240 kişinin de yaralandığını hatırlatan Guterres, "Acı ve ıstırabın ötesinde, okullara verilen zararın dolaylı etkileri, eğitimin aksamasından, erken evlilik ve silahlı gruplara katılma olasılığının artmasına kadar uzanmaktadır." diye ekledi.

Guterres, şehir savaşlarının milyonlarca insanı evlerinden ederek mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş insan sayısının artmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Üye ülkeleri iddia edilen savaş suçlarını azami ölçüde soruşturmak ve kovuşturmak için siyasi irade göstermeye çağıran Guterres, "Ciddi ihlaller için hesap verebilirlik esastır." şeklinde konuştu.

Guterres, soruşturmaları, kurbanlara ve sevdiklerine borçlu olduklarını aktararak aynı zamanda bunun caydırıcı olacağını da belirtti.