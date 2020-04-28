BM: "Karantinada doğum kontrole erişimdeki aksaklıklar, 7 milyon istenmeyen gebelikle...
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BM: "Karantinada doğum kontrole erişimdeki aksaklıklar, 7 milyon istenmeyen gebelikle...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süreli karantinaların, düşük ve orta gelirli ülkelerde kadınların, doğum kontrol yöntemlerine erişimini aksatabileceği için 7 milyon "istenmeyen gebeliğe" neden olabileceğini bildirdi.

BM:
28.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:26

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süreli karantinaların, düşük ve orta gelirli ülkelerde kadınların, doğum kontrol yöntemlerine erişimini aksatabileceği için 7 milyon "istenmeyen gebeliğe" neden olabileceğini bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, salgının sebep olduğu uzun süreli karantinaların düşük ve orta gelirli 114 ülkede 47 milyon kadının doğum kontrol hapları ve yöntemlerine erişiminde aksamalara neden olabileceğine dikkat çekildi.

Bu süreçte 7 milyon istenmeyen gebelik de yaşanabileceği tahmininde bulunulan açıklamada, uzun süreli karantinalar nedeniyle 31 milyon kişinin şiddete maruz kalabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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