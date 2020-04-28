BM: Karantina uygulaması sonucu milyonlarca kadın şiddet ve istenmeyen hamilelikle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), koronavirüs salgınının dünya genelinde kadın hakları açısından büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu
28.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:51
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), koronavirüs salgınının dünya genelinde kadın hakları açısından büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.
Milyarlarca kişiyi etkileyen sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina uygulamalarını hatırlatan kurum, bu süreçte istenmeyen hamileliklerin, çocuk yaşta evliliklerin ve kadın genital mutilasyonlarının artışa geçebileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com