BM: Karantina uygulaması sonucu milyonlarca kadın şiddet ve istenmeyen hamilelikle karşı karşıya Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), koronavirüs salgınının dünya genelinde kadın hakları açısından büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), koronavirüs salgınının dünya genelinde kadın hakları açısından büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Milyarlarca kişiyi etkileyen sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina uygulamalarını hatırlatan kurum, bu süreçte istenmeyen hamileliklerin, çocuk yaşta evliliklerin ve kadın genital mutilasyonlarının artışa geçebileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle