BM Kalkınma Programı Temsilcisi'nden TFF'ye ziyaret

15.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:44

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Claudio Tomasi, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette Tomasi, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'la bir araya geldi.

Ziyarette, TFF ile BM Kalkınma Programı arasında futbol içerikli sosyal sorumluluk projeleri yapılması konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: AA