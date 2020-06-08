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BM Kalkınma Programı, Şahika Ercümen?i Türkiye?deki Sudaki Yaşam Savunucusu ilan etti

UNDP Türkiye, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'i 'Sudaki Yaşam Savunucusu' ilan etti.

BM Kalkınma Programı, Şahika Ercümen?i Türkiye?deki Sudaki Yaşam Savunucusu ilan etti
08.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:43

UNDP Türkiye, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'i 'Sudaki Yaşam Savunucusu' ilan etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında bireyleri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla, 17 maddeden oluşan 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle iş birliğini sürdürüyor.

UNDP Türkiye bu kez, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 14'üncüsü olan 'Sudaki Yaşam' maddesinin savunuculuğunu üstlenecek ismi duyurmak için, çevrim içi bir atama töreni ve basın toplantısı düzenledi. Sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra, çevre kirliliği, plastik kullanımı ve küresel sıcaklık artışı gibi konulara dikkat çekmek için Salda Gölü'nden Antarktika'ya kadar birçok yerde dalış yapmış olan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 'UNDP Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu' olarak atandı.UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin de katıldığı basın toplantısı, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın sunuculuğunda gerçekleştirildi.Yeni görevinin kendisini gururlandırdığını belirten Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 'Denizler ve okyanuslar benim yaşam alanım diyebilirim. Dünyamızın yüzde 70'ini kaplayan deniz ve okyanusların yüzde 95'i, buralarda yaşayan canlı türlerinin ise yüzde 86'sı henüz keşfedilmedi. Ancak bu gidişle yakın zamanda okyanuslarda balıktan çok plastik olacak. Okyanusların ısınması ve asitlenmesi, denizlerimizdeki balık popülasyonunun azalması, aşırı ve yasa dışı avlanma nedeniyle bazı türlerin tükenme noktasına gelmesi, milyonlarca canlı türünün yok olması, istilacı türler ve tabii plastikler, mavi dünyayı tehdit ediyor. Sıfır Atık projesi başta olmak üzere, ülkemizin birbirinden güzel, korunması gereken deniz ve göllerinde yaptığım rekor ve keşif dalışlarında amacım sudaki yaşamı tanıtmak ve korumak için ilham vermekti. Bu çabalarımın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın hedefleriyle örtüşmesi ve Sudaki Yaşamı savunma görevinin bana verilmesi benim için büyük bir onur' dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise şunları söyledi 'Bugün, Dünya Okyanus Günü'nde, serbest dalış alanında 10 dünya rekorunun sahibi olan Şahika Ercümen'i Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Türkiye'deki Sudaki Yaşam Savunucusu ilan etmekten gurur duyuyorum. Şahika Ercümen'in UNDP Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu olarak seçilmesinin sebebi sadece, dünyanın en zor sporlarından biri olan serbest dalıştaki başarıları ve spor kariyeri değil. Şahika Ercümen, sudaki yaşamın güzelliğine dikkat çekmeye olan adanmışlığının yanı sıra bugüne dek birçok vesileyle plastik kirliliği ve biyoçeşitlilik kaybı tehdidi ve deniz ekosistemindeki istilacı yabancı türler konusunda bizleri uyardı. Sağlıklı okyanus ve denizler, var olmamız için şart. Ancak, bu değerli kaynaklara çok büyük zararlar verdik. Gezegenimizi ve onun yaşam kaynağı suları iklim değişikliği ve kirlilikten kurtarmak hala mümkün. Bu hayati kaynağı korumamız, tüm insanlık ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı koymak için gerekli. Şahika Ercümen ve UNDP Türkiye'nin birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ve özellikle de 14'üncü Amaç olan 'Sudaki Yaşam'ın tanıtımına büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Sudaki yaşamın, gezegenimiz ve insanlığın sağlığında oynadığı önemli rol hakkında farkındalık uyandırmak için birlikte çalışmayı heyecanla bekliyorum.?


Kaynak: DHA

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