BM, kadınlarda ve göçmenlerde bağımlılığı Yeşilay'dan dinledi

03.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:36

Araştırmaların kadınların yüzde 61'inin arkadaşı, yüzde 20'sinin eşi veya sevgilisi vesilesiyle madde ya da alkolle tanıştığını gösterdiğini belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, göçmenler arasında ise maddeyle ilk temasın 10-12 yaşları arasında gerçekleştiğini ifade etti. Işık, "Yeşilay olarak 100 yıldır, bilimsel verilere ve kanıta dayalı çalışmalar yürütüyor; edindiğimiz deneyimi de dünyada bu alanda çalışan kurumlarla paylaşarak bağımlılıklarla mücadelenin küresel çapta güçlenmesini sağlıyoruz" dedi. 18 Ülke Yeşilayı'ının kendi ülkelerinden örnek çalışmalarını paylaştıkları toplantı boyunca Yeşilay Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan eserlerin yer aldığı bir sergi de ziyarete açıldı.

Bilimselliği temel alarak bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen Narkotik Uyuşturucular Komisyonu Toplantısı'na (CND) katıldı. 2 - 6 Mart tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Türk Yeşilayı'nın liderliğinde 18 ülkenin Yeşilay yöneticileri katıldı. Yeşilay temsilcileri 11 farklı oturumda deneyimlerini ve çalışmalarını paylaştı.

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık "100 Yıllık Tecrübe: Kadınlar, Göçmenler ve Diğer Hassas Gruplar Özelinde Kanıta Dayalı Çalışmalar" başlıklı oturumda göç, bağımlılık ve Türkiye'de tedaviye başvuranlarda bağımlılık profiline ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları ile ilgili konuşan Sultan Işık şunları söyledi:

"Alkol ve madde kullanımı ile bağımlılıklarla mücadele söz konusu olduğunda farklı grupları ayrı ayrı incelemek, hem nedenleri anlamak hem de çözüm üretmek açısından büyük önem taşıyor. Biz Yeşilay olarak 100 yıldır, bilimsel verilere ve kanıta dayalı çalışmalar yürütüyor; edindiğimiz deneyimi de dünyada bu alanda çalışan kurumlarla paylaşarak bağımlılıklarla mücadelenin küresel çapta güçlenmesini sağlıyoruz. Bugün ülkemize baktığımızda kadınlar ve göçmen nüfus özellikle yakından incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken gruplar olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlarda bağımlılık tedavisini etkileyen kişisel ve çevresel faktörler ile Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin alkol ve madde kullanımı ve bağımlılığı açısından bireysel ve çevresel risk faktörlerini inceleyen çeşitli araştırmalar var. Bu araştırma sonuçlarının önleme politikalarının hayata geçirilmesine ışık tutacağına inanıyoruz."

Maddeyle ilk temas yaşı 10 - 12 oldu

Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin alkol ve madde kullanımına ilişkin güncel verileri paylaşan Işık, "Araştırmalar bize göçün ilk aşamalarında alkol ve madde kullanımının yaygın olmadığını, ancak artan sosyal zorluklarla birlikte artışa geçtiğini gösteriyor. Özellikle kadınlarda anti-anksiyete ve anti-depresan kullanımı önemli ölçüde yüksekken; göçmen nüfus içinde alkol kullanımı çok yaygın.Bekar erkek nüfusu, madde ve alkol bağımlılığı açısından en yüksek risk grubu olarak karşımıza çıkıyor. Madde ile ilk temas genellikle 10-12 yaşları arasında gerçekleşiyor. Sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, bağımlılığa açık hale geliyor. Bu durum, erken önleme politikalarını bir zorunluluk haline getiriyor" dedi.

Göçmenlerin büyük bir kısmının yakın gelecekte Suriye'ye dönme planları olmadığını belirten Işık, "Göçmenlerin bağımlılık da dahil olmak üzere tüm sosyo-ekonomik sorunları Türkiye'nin sorunlarıdır. Bu doğrultuda kurumsallaşmış önleme, müdahale, tedavi ve rehabilitasyon programları sosyal uyum programları ile eş zamanlı yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

Bağımlı kadınların yüzde 40'ı 25-34 yaş aralığında

Madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda bir diğer önemli grubun da kadınlar olduğunu vurgulayan Işık, kadınlarda bağımlılık tedavisini etkileyen kişisel ve çevresel faktörlerine ilişkin bilgileri de aktardı. Araştırmaya göre madde kullanımına bağlı psikososyal problemler kadınlarda daha hızlı ortaya çıkıyor ve daha şiddetli görülüyor. Tedaviye başlama ve tedavi süresi, eşzamanlı psikiyatrik bozukluklar, altta yatan tıbbi ve biyolojik faktörler, cinsiyet farklılıkları tedavi sürecinde rol oynayan sosyal faktörler olarak belirtiliyor.

Kadınların madde kullanımına başlama ve devam etmenin nedenleri incelendiğinde, ana faktörlerin aile ve yakın çevre, travmatik deneyimler ve eşlik eden zihinsel bozukluklar olduğunu belirten Işık sözlerine şöyle devam etti:

"Bağımlı kadınların yüzde 40'ının 25-34 yaş aralığında olduğunu; yüzde 61'inin arkadaşı, yüzde 20'sinin eşi/sevgilisi vesilesiyle madde ya da alkolle tanıştığını görüyoruz. Araştırma sonuçları, bağımlılığı bulunan kadınların yüzde 63'ünün intihar girişiminde bulunduğunu, yüzde 32'sinin de hukuki sorunlar yaşadığını gösteriyor. Sosyal etiketlere maruz kalma, finansal zorluklar, önceki tedaviyle ilgili olumsuz deneyim ve tedavi hakkında bilgi eksikliği kişilerin bağımlılıkla mücadele etmesini engelliyor. Ancak yine de fiziksel yoksunluk belirtileri, aile ilişkilerindeki bozulma ve riskli davranışların gelişimi gibi sebeplerle tedavi arayışına giriyorlar. Bu noktada doğru bilgilendirilmeleri, bu alanda uzman isimlerden destek almaları tedavi sürecinin başarıyla tamamlanması açısından büyük önem taşıyor."

18 Ülke Yeşilayı'ndan 11 farklı bağımlılık sunumu

63. CND'ye Türkiye'nin yanı sıra, Afganistan, Arnavutluk, Bosna, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Gürcistan, Karadağ, Kenya, Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Malezya, Nijerya, Sırbistan, Sudan, Uganda ve Ürdün olmak üzere 18 Ülke Yeşilayı katıldı.

Ülke Yeşilay'larının katkıları ile Madde Kullanımın Önlenmesi ve Tedavisinde Toplumsal Hareketler, Önleme İnisiyatifleri ve Etkin Madde Eğitiminin Desteklenmesi, Atıksu Analizi, Sınır Tanımayan Önleme: Balkanlar Özelinde Etkin Madde Politikası, Bağımlılığın Önlenmesinin Ötesinde: Geleceklerini Oluşturmak için Gençlerin Güçlendirilmesi, Sağlık Sisteminin Bütünleyici Bir Parçası Olarak Kanıta Dayalı Tedavi, Afrika'nın Sesi: 6 Ülkeden Örneklerle Sürdürülebilirliği Önleme, Madde Alanında Kritik bir Aktör Olarak Medya, Uyuşturucudan Arındırılmış İşyerleri Programı: Önleme, Tedavi ve İyileşme, Uyuşturucu Kullanımının Önlenmesine Gençlerin Katılımı: Sağlıklı Ve Müreffeh Topluluklar Ve Toplumlar İnşa Etmenin Bir Yolu başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın kazananları 3. kez Viyana'da

Yeşilay'ın kamuoyunun ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek için düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın kazananlarından oluşan sergiyi bu yıl 3'üncü kez toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açtı. 4 yıldır düzenlenen ve tüm dünyadaki karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada öne çıkan eserler, ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Yeşilay, uluslararası arenada bilimsel çalışmalarının yanı sıra bu alanda yürüttüğü sanatsal çalışmalarla da dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler