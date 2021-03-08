BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı

08.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:40
BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini belirtti.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların salgınla mücadelede kritik rol oynadığına ancak bu dönemde zor kazanılmış kadın haklarında gerileme olduğuna dikkati çekti.

Cinsiyet eşitliğinin hala erkek egemen bir toplumda kendi kendine sağlanamayacağını, bunun birlik, vizyon ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Guterres, kadınların Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini kaydetti.

"Kadın haklarını savunmak hepimize bağlı"

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da Twitter hesabından "Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Bozkır, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında da 2021 yılında kadınların hala karşı karşıya olduğu sorunlara dikkati çekti.

Dünya genelinde okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisinin kadın olduğuna, cinsiyete dayalı gelir dağılımı eşitsizliğinin hala devam ettiğine işaret eden Bozkır, "Kadın haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliğini gerçeğe dönüştürmek hepimize bağlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Özdemir Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:47:47. #1.16#
title