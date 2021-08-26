BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı

BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıyı kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Guterres'in havalimanına yönelik "terör saldırısını" derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

Guterres'in Kabil'de sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadığını belirten Dujarric, saldırının Afganistan'daki istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise saldırıdan etkilenenler arasında ABD'lilerinin de olduğunu doğrularken, havalimanı yakınlarındaki Baron Otel'i civarında başka bir patlama daha yaşandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Sultan Alparslan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 19:46:56. #1.15#

title