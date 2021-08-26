Son dakika haber! BM, Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı
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Son dakika haber! BM, Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı

Son dakika haber! BM, Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınadı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'de çifte bombalı saldırı düzenlendi. Tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve kapıya yakın bir mesafede bulunan Baron Hotel yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Saldırının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çifte bombalı saldırıyı kınadı. Gutteres'in Sözcüsü Stephane Dujarric basına verdiği demeçte, Gutteres'in "birçok sivili öldüren ve yaralayan terör saldırısını" kınadığını belirterek, saldırının Afganistan'daki durumun ne kadar değişken olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı.

Dujarric, saldırının ülke genelinde Afgan halkına yapılacak yardımlar konusunda BM'nin kararlılığını güçlendirdiğini ifade ederek, şu ana kadar BM personeli arasında herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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