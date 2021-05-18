BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi
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BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'in açılacağını duyurduğunu belirten Laerke, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın da açılması çağrısında bulundu.

Sözcü Laerke, AA muhabirinin, İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin durumuna ilişkin sorusu üzerine, Gazze'de sivillerin yerinden edilmesinin devam ettiğini vurguladı.

Laerke, "Yerinden edilenlerin sayısının 52 binden fazla olduğundan emin olduğumu söyleyebilirim. Bu, aldığım son rakamlar." dedi.

Laerke, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait 58 okulun 47 bin yerinden edilmiş Filistinliye barınak olduğunu kaydetti.

Gazze'deki elektrik kesintilerine de değinen Laerke, bölgeye günde sadece 6-8 saat arası elektrik verilebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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