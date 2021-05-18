BM, İsrail'in Gazze saldırısındaki 9 günlük bilançoyu açıkladı: 52 bin sivil yerinden edildi
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BM, İsrail'in Gazze saldırısındaki 9 günlük bilançoyu açıkladı: 52 bin sivil yerinden edildi

BM, İsrail'in Gazze saldırısındaki 9 günlük bilançoyu açıkladı: 52 bin sivil yerinden edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

BM'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındali Gazze'ye yönelik süren saldırıların 9'uncu gününde şimdiye kadar 52 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındali Gazze'ye yönelik süren saldırıların 9'uncu gününde şimdiye kadar 52 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik hava ve karadan başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan şimdiye kadar52 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, 2 bin 500 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. BM, saldırılarda etkilenen Gazze'deki 38 binden fazla sivile yardım ulaştırıldığı kaydedildi. Saldırılarda evsiz kalan sivillerin Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen 48 okula sığındığı bildirildi. 

Açıklamada, çatışmalarda 40'tan fazla eğitim yerinin hasar gördüğü ve bölgedeki okullara günde 6 ila 8 saat enerji verildiği ifade edildi.  BM İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail ve Filistin taraflarına, BM'ye yakıt, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılması ve Gazze'ye insani yardım personeli gönderilmesine izin verilmesi için de çağrıda bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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