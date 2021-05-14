BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı
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BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı

BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde sivil mülklerin ve 24 okulun büyük hasar gördüğünü, 200'den fazla yerleşim konutun yıkıldığını veya ciddi zarar gördüğünü, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde sivil mülklerin ve 24 okulun büyük hasar gördüğünü, 200'den fazla yerleşim konutun yıkıldığını veya ciddi zarar gördüğünü, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "İşgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de devam eden şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Yaralı sayısı çatışmanın her iki tarafında da tırmanmaya devam ediyor ve siviller acı çekiyor." dedi.

Sözcü Laerke, tahminen 2 milyon sivilin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıların temiz suya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve diğer sağlık hizmetlerine erişime darbe vurduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerindeki sivil mülklerin büyük hasar gördüğüne dair raporlar aldıklarını aktaran Laerke, 200'den fazla konutun yıkıldığını veya ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Gazze'ye mal ve yakıt geçişi engellendi

Laerke okullar, mesleki eğitim merkezleri ve yüksek öğretim tesisleri dahil olmak üzere 31 eğitim tesisinin saldırılardan olumsuz etkilendiğini, 10 Mayıs'tan bu yana yakındaki bina ve sitelere düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 24 okulun hasar gördüğü ifade etti.

Birçoğu Gazze'deki mülteci kamplarından olmak üzere yüzlerce kişinin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından kuzeyde yönetilen okullara sığınmak istediğini belirten Laerke, salgın riski ve okulların hazır olmamasının UNRWA'yı bu konuda zorladığına işaret etti.

OCHA Sözcüsü, İsrail'in 10 Mayıs'ta Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı uluslararası insani yardım çalışanlarına da dahil olmak üzere kapattığını, İsrail'in bölgeye mal ve yakıt geçişini de engellediğini dile getirdi.

Gazze'deki 2 milyon nüfusun yarısı 18 yaş altı

Laerke, Gazze'de sınırlı yakıt rezervleri nedeniyle günde 8-12 saat elektrik kesintisi yaşandığını, ayrıca bölgede yüzbinlerce kişinin temiz su sıkıntısı çektiğini vurguladı.

OCHA olarak Gazze'deki insani yardın faaliyetlerine odaklandıklarını belirten Laerke, Gazze'deki sivil kayıpları "bağımsız" bir şekilde teyit edemeyeceklerini, bunun resmi makamların işi olduğunu söyledi.

Laerke, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon sivilin yarısının 18 yaşın altı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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