BM, İsrail'deki yeni hükümetten Filistin konusunda "iyi niyetli" hareket etmesini bekliyor
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BM, İsrail'deki yeni hükümetten Filistin konusunda "iyi niyetli" hareket etmesini bekliyor

BM, İsrail'deki yeni hükümetten Filistin konusunda 'iyi niyetli' hareket etmesini bekliyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İsrail'deki yeni hükümetin, Filistin konusunda "iyi niyetli" adım atmasını temenni ettiklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İsrail'deki yeni hükümetin, Filistin konusunda "iyi niyetli" adım atmasını temenni ettiklerini söyledi.

Haq, günlük basın brifinginde, "Yeni hükümetin göreve ve faaliyetlerine başlarken, Filistinliler ve temel endişeler konusunda iyi niyetle hareket etmesini umut ediyoruz." dedi.

Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'deki yeni hükümeti tebrik ettiğini ve bu hükümetle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak göreve başladı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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