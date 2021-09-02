BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Hollanda raporunu yayımladı
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BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Hollanda raporunu yayımladı

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Hollanda raporunu yayımladı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Hollanda'da ırk ayrımcılığı durumuna ilişkin raporunda, ülkedeki etnik azınlıkların eğitim, sağlık, iş ve sosyal hizmet alanlarında ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Hollanda'da ırk ayrımcılığı durumuna ilişkin raporunda, ülkedeki etnik azınlıkların eğitim, sağlık, iş ve sosyal hizmet alanlarında ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiğini bildirdi.

CERD raporunda, göçmenler ve azınlıklar üzerine yapılan siyasi tartışmaların ayrımcılığın artmasında etkili olduğu, ayrımcılığın en fazla polisin yaptığı durdurma ve aramalarda görüldüğü belirtildi.

Hollanda'nın ırk ayrımcılığı ile mücadelede gelişme kat ettiği aktarılan raporda, daha fazla ilerleme olması gerektiğine dikkat çekildi.

Online platformlarda yapılan ırkçılık ve nefret söylemlerinin azaltıldığı ifade edilen raporda, "etnik fişleme" konusundaki endişelerin devam ettiği hatırlatıldı.

Raporda, hükümete etnik azınlıkların kamusal alandaki görünürlüğünün artırılması ve "etnik fişleme"yi engelleyecek kanunlar çıkarılması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

18 bağımsız uzmandan oluşan CERD, 182 ülkenin taraf olduğu BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'nin uygulanışına ilişkin bireysel şikayetleri incelediği gibi periyodik genel raporlar da hazırlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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