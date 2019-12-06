BM İran'daki protestolarda "ölü sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden" endişeli

06.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İran'da benzin zammı protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklanan yaklaşık 7 bin kişiye yapılan muamele konusunda "kamuoyunun bilgilendirilmemesinin" endişe verici olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, İran'da "kitlesel gösterilerin patlak verdiği 15 Kasım'dan bu yana, ülkenin 31 vilayetinin 28'inde en az 7 bin kişinin tutuklandığının" rapor edildiğini söyledi.

Colville, tutuklanan binlerce kişiye yapılan muamele, yargılanma haklarının ihlali ve ciddi sayıdaki kişinin idam cezasını öngören eylemlerden suçlu bulunma ihtimalinden büyük endişe duyduklarını belirterek, "Şimdiye kadar 13 kadın ve 12 çocuk olmak üzere en az 208 kişinin öldüğüne dair bilgimiz var. Ayrıca, bugüne kadar doğrulayamadığımız ama ölü sayısının bunun iki katından fazla olduğunu öne süren raporlar da mevcut." diye konuştu.

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise yaptığı yazılı açıklamada, İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve binlerce tutukluya yapılan muamele konusunda "şeffaflık eksikliğinin" endişe verici olduğunu vurguladı.

"Yetkililerin çok daha şeffaf hareket etmesi esastır." ifadesini kullanan Bachelet, protestocuların öldürülmesi ve gözaltındaki kötü muameleler konusunda derhal, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Af Örgütü en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

İranlı yetkililer, şu ana kadar gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaktan kaçınırken Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin verdiği bilginin doğru olmadığını iddia etmiş ve gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA