BM, İran'da muhalif gazeteci Zem'in idam edilmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesini kınadı.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Aktivist ve Amednews Telegram kanalının kurucusu Zem'in 12 Aralık'ta infaz edilmesinden dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Zem'e idam cezası verilip asılarak infaz edilmesinin, "işkence altında alınan zorla itirafların" bir örneği olduğunu belirten Bachelet, Zem'in İran toprakları dışında yakalanmasının bir "kaçırılma" anlamına gelebileceğine işaret etti.

Bachelet, Zem'in adil yargılanmadığına dair ciddi endişeleri bulunduğunu vurguladı.

"İran'daki pek çok aktivist ve protestocu, uluslararası standartlara uymayan yargılamaların ardından uzun süreli hapis cezalarına veya insan haklarını kullandıkları için ölüm cezasına çarptırıldı." uyarısında bulunan Bachelet, tüm bunların İran'ın uluslararası yükümlülüklerinin ciddi ihlali anlamına geldiğinin altını çizdi.

Muhalif gazeteci Zem'in infaz edilmesini kınayan Bachelet, İran hükümetini, "insan haklarını kullandıkları için keyfi olarak gözaltına alınanların tamamını derhal serbest bırakmaya" çağırdı.

Bachelet, "her türlü koşul altında" idam cezasına karşı olduğunu kaydetti.

Özel Raportörler de kınadı

BM İnsan Hakları İran Özel Raportörü Cavid Rehman ile BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Zem hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesini kınadı.

Açıklamada, Zem'in infazı, "vicdansızlık" olarak nitelendirildi ve bunun İran'ın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

İnfaza giden yol

Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başlamıştı.

Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatılmıştı.

Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi, daha sonra yayınlarına Sedaimardom (Halkın sesi) ismiyle devam etmişti.

Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alındığı ve İran'a getirildiği açıklanmıştı.

Devrim Mahkemesi, haziranda Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ