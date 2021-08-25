BM, Irak'taki erken seçimde 2018'e kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendirecek
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BM, Irak'taki erken seçimde 2018'e kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendirecek

BM, Irak'taki erken seçimde 2018'e kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak olan erken genel seçimlerde BM'nin 2018'deki seçime kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendireceğini belirttiIrak'ta geçtiğimiz aylarda 6 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler 10...

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak olan erken genel seçimlerde BM'nin 2018'deki seçime kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendireceğini belirtti

Irak'ta geçtiğimiz aylarda 6 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler 10 Ekim'e ertelenmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert yaptığı açıklamada, Irak'ta Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerin güvenirliği Irak'ın geleceği için önemli olduğunu belirterek, BM'nin 2018'deki seçime kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendireceğini kaydetti.

Önünüzdeki genel seçimlerin 2018'de yapılan seçimlerden farklı olduğunu kaydeden Plasschaert, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin çalışmalarını övgüyle söz ederek, seçimleri boykot etmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Öte yandan Irak'ta 2018 yılında yapılan genel seçimler yaklaşık bin BM görevlisi tarafından denetlenmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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