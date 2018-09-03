Bm, Irak'ta Ağustos Ayının Bilançosunu Açıkladı: 90 Ölü

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), geçen Ağustos ayı içinde Irak'ta düzenlenen terör saldırıları ve şiddet olaylarında 90 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNAMI tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos ayında Irak'ın farklı bölgelerinde meydana gelen terör olayları, çatışmalar ve silahlı saldırılarda 90 sivil hayatını kaybetti, 117 sivil yaralandı" denildi. BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) açıklamasında, Ağustos ayı bilançosuna göre ölüm riskinin en fazla olduğu kent sıralamasında 77 ölüyle Bağdat'ın ilk sırada yer aldığını, başkentin ardından Musul ile Anbar'ın geldiği kaydedildi. Geçen Temmuz ayında meydana gelen terör saldırıları, şiddet olayları ve silahlı saldırılarda 79 sivil ölmüştü.

Irak'tan geçen yılın sonunda tamamen çıkarılan terör örgütü DEAŞ, özellikle genel seçimlerin ardından saldırılarını yoğunlaştırdı. - ERBİL